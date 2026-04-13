Crisi Milan la società sta con Allegri e dà piena fiducia al gruppo E in settimana …

Il Milan ha confermato il proprio sostegno all'allenatore Max Allegri dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro l'Udinese, avvenuta sabato pomeriggio. Nonostante il risultato negativo, il club ha ribadito la fiducia nel gruppo e nell’allenatore, annunciando che in settimana saranno valutate le prossime mosse. La società ha deciso di mantenere la linea di supporto senza apportare cambiamenti alla guida tecnica.

Il pesante rovescio interno, 0-3, capitato sabato pomeriggio contro l'Udinese non ha contribuito a cambiare il pensiero del Milan sull'allenatore Massimiliano Allegri e sul gruppo rossonero. Vero, il momento è difficile: anzi, con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite è quasi sportivamente drammatico. Ma proprio in questo frangente, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la parola d'ordine in casa rossonera è compattezza. Compattezza nei fatti, non nelle parole. Sabato sera, subito dopo Milan-Udinese, Allegri ha analizzato con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e con il direttore sportivo...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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