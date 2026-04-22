Milan davvero vuoi Fagioli o Kova?i?? A quel punto cedi Jashari

Le voci di mercato indicano che il Milan potrebbe essere interessato a Fagioli, una trattativa che potrebbe influenzare la posizione di Jashari nella rosa. Se il club decidesse di portare avanti l’acquisto del centrocampista, potrebbe essere necessario cedere il difensore al fine di fare spazio e rispondere alle esigenze di formazione. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Continuano le voci di calciomercato sul Milan: i rossoneri dovranno andare alla ricerca di una mezzala a centrocampo che possa rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri e completare il reparto con Rabiot e Modric. Il primo nome resta sempre quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. I rossoneri ci stanno provando, anche se non è facile a livello di costi (qui i dettagli) e per la tanta concorrenza possibile, sia in Italia, sia in Europa. Operazione che avrebbe tanto senso a livello tecnico, tattico e anche come opportunità di mercato. Prendere Goretzka, vendendo magari uno tra Fofana e Loftus-Cheek, sarebbe l'ideale anche sotto il lato economico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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