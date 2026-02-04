Al termine di Bologna-Milan, Freuler ha parlato della prestazione di Jashari. Il centrocampista del Bologna ha detto che il giovane può davvero diventare forte, anche se ancora deve crescere e migliorare. La partita si è conclusa con un risultato che lascia soddisfatti i rossoblù, e Freuler si è concentrato sul talento del suo compagno di squadra, sottolineando le sue potenzialità.

Remo Freuler, giocatore rossoblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cosa non ha funzionato oggi: "Fino all'1-0 eravamo ben messi in campo. Poi come ci accade da un mese e mezzo a questa parte, appena sbagliamo qualcosa caliamo sia fisicamente sia mentalmente e contro una squadra come il Milan appena sbagli una virgola ti castigano". Come mai sta accadendo questo: "Non lo so. Siamo meno compatti, regaliamo tanti gol agli avversari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Bologna-Milan, Freuler su Jashari: "Può diventare davvero forte"

Philippe Senderos, ex difensore del Milan, ha commentato le recenti prestazioni di Ardon Jashari e Zachary Athekame in un'intervista a Tuttosport.

Roma attenta: Remo Freuler, attualmente al Bologna, potrebbe diventare un’opportunità a parametro zero a partire dal 3 febbraio, data di fine del mercato invernale.

