Milan Babic il criminale di guerra dell’ex Jugoslavia arrestato su una nave da crociera e finito in carcere a Terni

Milan Babic, un uomo di 58 anni di nazionalità croata, è stato arrestato al porto di Civitavecchia mentre si trovava a bordo di una nave da crociera. Ricercato internazionale per crimini di guerra, è stato messo sotto custodia dagli agenti della polizia di frontiera. L’arresto è avvenuto in un contesto di indagini che coinvolgono diverse forze di polizia in tutto il mondo. Dopo l’arresto, è stato trasferito in carcere a Terni.

Si chiama Milan Babic, ha 58 anni ed è di nazionalità croata, l'ex militare ricercato da tutte le polizie del mondo per crimini di guerra, arrestato al porto di Civitavecchia, dove è stato fermato dagli investigatori della polizia di frontiera a bordo di una nave da crociera dove lavorava come.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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