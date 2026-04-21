Dalla pulizia etnica alle navi da crociera | arrestato criminale di guerra dell' ex Jugoslavia

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver commesso crimini di guerra e genocidi durante il conflitto nei territori dell’ex Jugoslavia. Secondo le accuse, avrebbe partecipato a deportazioni di massa e crimini legati alle milizie della Sao Kraijina. L’arresto arriva in un momento in cui le autorità continuano a perseguire responsabili di atti violenti avvenuti durante quel periodo. La vicenda si inserisce nel quadro delle inchieste internazionali sulla guerra in quella regione.