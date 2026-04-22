Milan Babic chi è il criminale di guerra dell' ex Jugoslavia arrestato su una nave da crociera

Da romatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan Babic, 58 anni, di nazionalità croata, è stato arrestato al porto di Civitavecchia mentre si trovava a bordo di una nave da crociera. Ricercato internazionale per crimini di guerra, il suo nome è associato a un passato di conflitti nell’ex Jugoslavia. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della polizia di frontiera, che lo hanno fermato durante un controllo nel porto italiano. Babic era impegnato nel settore della navigazione, lavorando a bordo della nave al momento dell’arresto.

Si chiama Milan Babic, ha 58 anni ed è di nazionalità croata, l'ex militare ricercato da tutte le polizie del mondo per crimini di guerra, arrestato al porto di Civitavecchia, dove è stato fermato dagli investigatori della polizia di frontiera a bordo di una nave da crociera dove lavorava come.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Temi più discussi: Chi è Milan Babic, il criminale di guerra che uccideva gli anziani con il kalashnikov; Civitavecchia: preso Milan Babic, mercenario accusato di crimini di guerra. Croazia e Serbia ne reclamano l'estradizione; È Milan Babic il criminale di guerra arrestato a Civitavecchia, Serbia e Croazia chiedono l’estradizione; Civitavecchia, arrestato criminale di guerra: con falso nome era addetto alla sicurezza su una nave.

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