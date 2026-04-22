Milan Babic chi è il criminale di guerra dell' ex Jugoslavia arrestato su una nave da crociera

Milan Babic, 58 anni, di nazionalità croata, è stato arrestato al porto di Civitavecchia mentre si trovava a bordo di una nave da crociera. Ricercato internazionale per crimini di guerra, il suo nome è associato a un passato di conflitti nell’ex Jugoslavia. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della polizia di frontiera, che lo hanno fermato durante un controllo nel porto italiano. Babic era impegnato nel settore della navigazione, lavorando a bordo della nave al momento dell’arresto.

Si chiama Milan Babic, ha 58 anni ed è di nazionalità croata, l'ex militare ricercato da tutte le polizie del mondo per crimini di guerra, arrestato al porto di Civitavecchia, dove è stato fermato dagli investigatori della polizia di frontiera a bordo di una nave da crociera dove lavorava come.🔗 Leggi su Romatoday.it

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