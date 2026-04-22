È Milan Babic il criminale di guerra arrestato a Civitavecchia Serbia e Croazia chiedono l’estradizione

Nella giornata di Pasqua è stato arrestato a Civitavecchia un uomo identificato come Milan Babic, ritenuto un criminale di guerra. Le autorità di Serbia e Croazia hanno richiesto l’estradizione dell’uomo, che avrebbe utilizzato falsi documenti alterando il proprio nome per anni. L’arresto è stato confermato dalle forze dell’ordine italiane, che hanno svolto le verifiche necessarie per identificare con precisione il soggetto.

Identificato l’ex mercenario arrestato a Pasqua: è Milan Babic. Per anni avrebbe alterato il nome nei documenti. Ha tentato la fuga sulla nave prima della cattura.🔗 Leggi su Fanpage.it

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