La regina dello swing a Palermo | Gunhild Carling sul palco del Real Teatro Santa Cecilia
La polistrumentista svedese Gunhild Carling si esibirà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia di Palermo nell'ambito della stagione concertistica organizzata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. L’evento vedrà protagonista un’artista nota per la sua energia travolgente e il talento nel suonare diversi strumenti. La performance rappresenta un appuntamento di grande richiamo internazionale per gli appassionati di jazz e musica dal vivo.
Trombettista, cantante e straordinaria performer, Gunhild Carling è conosciuta in tutto il mondo per la sua capacità di suonare numerosi strumenti – dalla tromba al trombone, dall'arpa alla cornamusa – alternandoli durante i concerti con una presenza scenica brillante e coinvolgente. Il suo stile, ricco di energia e ironia, unisce la tradizione del jazz classico a una dimensione spettacolare che l'ha resa protagonista di festival e palcoscenici internazionali, conquistando anche il pubblico globale grazie a performance diventate virali sul web.
