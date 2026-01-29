Fabrizio Bosso in concerto con Spiritual Trio | il trombettista di fama internazionale al Real Teatro Santa Cecilia

Fabrizio Bosso si esibisce questa sera al Real Teatro Santa Cecilia con il suo Spiritual Trio. Il trombettista di fama internazionale porta sul palco un concerto che promette emozioni intense, nell’ambito della stagione Brass Extra Series. La serata si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione jazz in Sicilia.

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group presenta un nuovo, imperdibile appuntamento della Stagione Brass Extra Series – Musiche del Nostro Tempo, con protagonista uno dei più grandi interpreti del jazz contemporaneo: Fabrizio Bosso, in trio con il progetto Spiritual Trio. Palermo, Real Teatro Santa Cecilia sabato 31 gennaio con doppio turno alle ore 19 e 21.30 e domenica 1° febbraio 2026 alle 18.00 e 20.30. Trombettista di fama internazionale, artista dalla straordinaria sensibilità e versatilità, Fabrizio Bosso torna sul palco dello storico teatro con uno dei progetti più intensi e identitari del suo percorso artistico.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il progetto “Kairos” si presenta al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, dal 8 all’11 gennaio, con la voce di Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina.

Il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo ospita una nuova tappa della rassegna Brass in Jazz, promossa dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

