Parigi propone di escludere la Spagna da eventuali iniziative di regolarizzazione dei migranti, dopo che il governo spagnolo ha annunciato la regolarizzazione di circa mezzo milione di persone. La proposta arriva in un momento di tensione tra le capitali europee, con alcuni paesi preoccupati che i documenti rilasciati possano facilitare il movimento degli immigrati all’interno dell’Unione. La questione ha generato reazioni contrastanti tra gli stati membri, senza ancora una posizione ufficiale condivisa.

La regolarizzazione di mezzo milione di migranti in Spagna non è vista di buon occhio in Europa, perché la paura è che questi “nuovi spagnoli” possano utilizzare il documento iberico per spostarsi liberamente sul territorio europeo. In realtà la Spagna ha rassicurato su questo aspetto, sottolineando che i documenti di soggiorno sono validi solamente per la Spagna e non in altri Paesi europei ma, secondo la legge, il beneficiario può viaggiare negli altri paesi dell'area Schengen per motivi di turismo per un massimo di 90 giorni ogni 180 ma, dopo 5 anni, il migrante può richiedere il “permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo” e già questo basta per creare allarme nel resto dell’Unione che, a differenza della Spagna, sta andando in un’altra direzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, proposta choc da Parigi: “Mettere la Spagna al bando”

Notizie correlate

Migranti, la sinistra getta la maschera: “Vogliamo la sostituzione etnica antifascista!”. Spagna sotto choc (video)Dalla teoria della remigrazione di destra, a quella della sostituzione etnica della sinistra.

Migranti, la sfida di Sanchez all'Ue: la Spagna regolarizza 500mila migrantiCon un iter di emergenza il governo spagnolo bypassa il parlamento per la sanatoria di mezzo milione di stranieri, che potranno spostarsi in Europa...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Germania, lo spettro nazista nelle proposte dell'AfD: bonus bebè solo per bambini tedeschi nati sani.

Migranti, proposta choc da Parigi: Mettere la Spagna al bandoIl candidato all'Eliseo Retailleau ha puntato il dito contro le regolarizzazioni di massa e annunciato il ritorno ai controlli di confine La regolarizzazione di mezzo milione di migranti in Spagna non ... ilgiornale.it

Migranti: Terre des hommes, due sbarchi con 160 persone a Pozzallo, una attaccata con armi da fuoco. Persone ferite, bambini e famiglie sotto chocDue sbarchi complessi si sono verificati tra ieri e questa mattina alla banchina di Pozzallo, in Sicilia, coinvolgendo oltre 160 persone, tra cui molte famiglie con bambini e numerosi minori stranieri ... agensir.it