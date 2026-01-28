Migranti la sfida di Sanchez all' Ue | la Spagna regolarizza 500mila migranti

La Spagna ha deciso di regolarizzare 500 mila migranti, sfidando le linee guida dell’Unione Europea. Il governo di Pedro Sanchez ha preso questa decisione per rendere legali, in modo immediato, tanti migranti già presenti nel paese. Questa mossa apre un fronte nuovo tra Madrid e Bruxelles, mentre molti altri Paesi dell’UE preferiscono mantenere rigide le frontiere e le regole sull’immigrazione. La decisione di Sanchez potrebbe cambiare gli equilibri e alimentare un dibattito più acceso sui migranti e sulla gestione dei flussi in Europa.

L'Europa sceglie una direzione, la Spagna va da quella opposta: questa è l'estrema sintesi di quanto sta accadendo in questi giorni nell'Unione europea, dove il Paese guidato da Pedro Sanchez, ultimo socialista del Vecchio Continente, ha deciso di regolarizzare 500mila migranti, rendendoli di fatti legali in tutto il territorio dell'Unione. La mossa del governo spagnolo, sempre più sofferente nei sondaggi e isolato in Europa, non è altro che una presa di posizione politica e ideologica, che avrebbe avuto difficoltà a passare in parlamento, tanto che è stato utilizzato un iter che prevede l'adozione via decreto dall'esecutivo di coalizione minoritario Psoe-Sumar, per evitare le forche caudine del parlamento.

