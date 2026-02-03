La Spagna si trova al centro di una discussione rovente sui migranti. Dopo aver regolarizzato 500mila stranieri, le polemiche non si placano. La sinistra ora sembra spingere un messaggio duro, parlando apertamente di sostituzione etnica. Una posizione che ha suscitato scalpore nel Paese, lasciando molti cittadini e oppositori senza parole.

Dalla teoria della remigrazione di destra, a quella della sostituzione etnica della sinistra. Sul fronte dei migranti la Spagna, fresca di sanatoria e regolarizzazione di 500mila stranieri, le sorprese non mancano. Come quella che ha turbato gli spagnoli, per effetto di un video virale che circola in questi giorni e che vede come protagonista Irene Montero, eurodeputata di Podemos, il partito della sinistra radicale. Sabato scorso, l’ex ministra per le Pari opportunità ha preso parte a un evento preelettorale a Saragozza, capoluogo dell’Aragona, lanciando l’idea della “sostituzione etnica” antifascista, con un appello alle “persone migranti e razzializzate”, chiedendo loro di non lasciare gli spagnoli buoni soli in mezzo a tanti fascisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, la sinistra getta la maschera: “Vogliamo la sostituzione etnica antifascista!”. Spagna sotto choc (video)

A Madrid, il partito Podemos affronta le accuse di alimentare teorie estremiste.

