Libro sul Duce | il Comune chiede chiarimenti sull' uso gratuito di Palazzo Nervegna

Il Comune di Brindisi ha richiesto chiarimenti sull’utilizzo gratuito di Palazzo Nervegna per l’evento di presentazione del libro di Caio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini. La richiesta nasce dopo che si è scoperto che l’evento si è svolto senza pagare alcun affitto. La questione ha sollevato polemiche tra cittadini e politici, che chiedono spiegazioni sulla gestione delle strutture pubbliche. Il Comune ora verifica se siano state rispettate tutte le procedure e le norme di utilizzo degli spazi pubblici. La vicenda resta aperta.

BRINDISI - Non è ancora chiuso il caso dell'evento di presentazione del libro scritto da Caio Cesare Mussolini, pro nipote di Benito Mussolini, presso la sala "Gino Strada" di Palazzo Nervegna. Non lo è per l'amministrazione comunale di Brindisi, che attraverso una nota a firma della dirigente del settore Programmazione economica e sviluppo, Gelsomina Macchitella, ha invitato il "Comitato 10 Febbraio", associazione che ha formalmente chiesto l'utilizzo gratuita della sala istituzionale, richiamando il patto locale per la lettura 2024-26 ribattezzato Brindisi città che legge, a fornire dei chiarimenti. Non si attenua la polemica sull'evento con Caio Giulio Cesare Mussolini in programma a palazzo Nervegna. La nota da segreteria Cdlt Cgil Brindisi e tutte le categorie provinciali, Anpi Brindisi, Libera, Arci, Auser