Micologi ASL all’Agrifiera di Pontasserchio | informazione e prevenzione sui funghi

Durante l'Agrifiera di Pontasserchio, un’équipe di micologi provenienti dall'ASL ha tenuto incontri dedicati a informazioni e consigli sulla raccolta e la sicurezza dei funghi. L'iniziativa, rivolta ai visitatori, ha previsto sessioni di approfondimento e distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare sulla corretta identificazione dei funghi commestibili e sui rischi legati a quelli velenosi. La presenza dei micologi ha attirato numerosi partecipanti interessati a conoscere meglio questo argomento.

San Giuliano Terme (PI), 22 aprile 2026 – In occasione dell’Agrifiera di Pontasserchio, in programma dal 23 aprile al 3 maggio, l’Azienda ASL Toscana nord ovest sarà presente con uno stand dedicato alla micologia, a disposizione dei cittadini per informazioni e consulenze gratuite per il riconoscimento dei funghi e sulla prevenzione circa le intossicazioni da consumo di alimenti a base di funghi. Lo spazio informativo sarà un punto di riferimento per appassionati, raccoglitori occasionali e famiglie, con attività di divulgazione dedicate alla corretta identificazione delle specie fungine e alle buone pratiche di raccolta consumo e conservazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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