Micologi Asl all' Agrifiera di Pontasserchio per fare informazione e prevenzione su raccolta e consumo dei funghi

Durante l'Agrifiera di Pontasserchio, prevista dal 23 aprile al 3 maggio 2026, un'unità dell'Azienda Usl Toscana nord ovest sarà presente con uno stand dedicato alla micologia. L'obiettivo è offrire ai visitatori consulenze gratuite sul riconoscimento dei funghi e sulla prevenzione legata al loro consumo. L'iniziativa mira a fornire informazioni utili per evitare rischi legati alla raccolta e all’assunzione di funghi selvatici.

In occasione dell'Agrifiera di Pontasserchio, in programma dal 23 aprile al 3 maggio 2026, l'Azienda Usl Toscana nord ovest sarà presente con uno stand dedicato alla micologia, a disposizione dei cittadini per informazioni e consulenze gratuite per il riconoscimento dei funghi e sulla prevenzione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Agrifiera di PontasserchioTorna al Parco della Pace di Pontasserchio, dal 23 aprile al 3 maggio, la 116esima edizione di Agrifiera.