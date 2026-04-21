Funghi | esperti ASL all’Agrifiera per evitare rischi e veleni

Dal 23 aprile al 3 maggio 2026, l’Agrifiera di Pontasserchio sarà il luogo di un presidio dedicato alla sicurezza dei funghi raccolti nelle zone circostanti. Durante questo periodo, professionisti dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest saranno presenti per controllare e valutare eventuali rischi legati alla presenza di sostanze tossiche o veleni. L’obiettivo è garantire che i funghi venduti o consumati siano sicuri e privi di pericoli per la salute pubblica.

Dal 23 aprile al 3 maggio 2026, l’Agrifiera di Pontasserchio ospiterà un presidio fondamentale per la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini, con la partecipazione diretta dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Attraverso uno stand dedicato alla micologia, esperti del settore offriranno consulenze gratuite e attività divulgative per prevenire le intossicazioni legate al consumo di funghi, fornendo supporto tecnico sia ai raccoglitori occasionali che alle famiglie e agli appassionati. Prevenzione e supporto specialistico tra i banchi dell’Agrifiera. La presenza dell’Azienda Usl Toscana nord ovest mira a trasformare l’evento agricolo in un momento di formazione pratica sulla corretta identificazione delle specie fungine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Funghi: esperti ASL all’Agrifiera per evitare rischi e veleni Notizie correlate Micologi Asl all'Agrifiera di Pontasserchio per fare informazione e prevenzione su raccolta e consumo dei funghiIn occasione dell'Agrifiera di Pontasserchio, in programma dal 23 aprile al 3 maggio 2026, l'Azienda Usl Toscana nord ovest sarà presente con uno... Leggi anche: Non tutti i funghi sono sicuri. Ecco come riconoscere i rischi, evitare errori comuni e proteggere la salute Approfondimenti e contenuti Micologi Asl all'Agrifiera di Pontasserchio per fare informazione e prevenzione su raccolta e consumo dei funghiIn occasione dell'Agrifiera di Pontasserchio, in programma dal 23 aprile al 3 maggio 2026, l'Azienda Usl Toscana nord ovest sarà presente con uno stand dedicato alla micologia, a disposizione dei citt ... pisatoday.it Intossicazione da funghi. Olbia, trentenne in ospedale. La Asl: Rivolgetevi al micologo prima di mangiarliIl ragazzo non è grave, ma per evitare simili situazioni la Asl di Olbia invita i cittadini a farsi aiutare dagli esperti messi a disposizione per verificare la pericolosità dei funghi. Avviati anche ... quotidianosanita.it