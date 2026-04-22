Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati fotografati durante un fine settimana sul Lago di Como, dove si sono scambiati un bacio pubblico. Le immagini sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna e mostrano chiaramente la coppia in atteggiamenti affettuosi. La presenza di queste fotografie conferma la relazione tra i due protagonisti. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali da parte degli interessati.

Non è più gossip, né semplice indiscrezione. Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono ufficialmente una coppia, come certificano le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna che li ritraggono durante un weekend romantico sul Lago di Como. Le foto documentano baci, carezze e una naturalezza che dissolve qualsiasi dubbio sulla natura del loro rapporto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonnasettimanale) La conduttrice e l’attore, oggi sempre più focalizzato sulla carriera di medico, sono stati avvistati in diversi momenti di intimità: seduti ai tavoli di un locale, mano nella mano per le vie della città, durante gite in barca e a bordo della celebre Porsche fucsia che Tomaso Trussardi aveva regalato a Michelle per i suoi 40 anni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, il bacio sul Lago di Como che conferma tutto

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