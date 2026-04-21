Una coppia composta da una conduttrice televisiva e un attore-medico è stata fotografata durante un soggiorno sul Lago di Como. Le immagini mostrano i due mentre passeggiano insieme, si tengono per mano e si scambiano baci. Le foto sono state scattate in un contesto all'aperto, tra paesaggi naturali e momenti di relax. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla loro identità o sul motivo della loro presenza nella zona.

Seduti ai tavoli di un locale, poi, si sono lasciati andare a un romantico bacio, conferma di una liaison di cui si vocifera già da qualche settimana. Conferme ufficiali, in realtà, non sono ancora arrivate da nessuno dei due, né tantomeno la coppia ha «debuttato» sui rispettivi canali social, scelta comune a tanti famosi che decidono di uscire allo scoperto, ma le ultime immagini lasciano davvero poco spazio alle supposizioni. Non si sa esattamente da quando i due si frequentino, anche se - stando ad alcune indiscrezioni - si consocerebbero da tempo. Solo di recente, però, tra loro sarebbe scoccata la scintilla. Dopo qualche avvistamento a Roma, Hunziker e Berruti vennero fotografati insieme alle Terme di Saturnia, durante un weekend romantico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore sul Lago di Como: le prime foto insieme

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