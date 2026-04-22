Michael la recensione | me pari tu’ zio!

Nel 2019, al Sundance Film Festival, venne mostrato un documentario che riguarda le accuse rivolte a una figura nota del mondo dello spettacolo. Il film, intitolato Leaving Neverland, ripercorre le testimonianze di alcune persone che affermano di aver subito abusi dall’artista. La pubblicazione di questa pellicola suscitò un ampio dibattito pubblico e mediatico sulle accuse e sulla figura al centro delle storie raccontate.

Correva l’anno 2019, e al Sundance Film Festival veniva presentato Leaving Neverland, documentario sulle accuse di molestie sessuali nei confronti di Michael Jackson che ebbe un impatto mediatico di non poco conto (tra le reazioni ci fu la rimozione, dai palinsesti televisivi e dalle piattaforme streaming, dell’episodio de I Simpson dove il cantante aveva fatto un’ospitata, tra l’altro con uno pseudonimo). Nello stesso periodo il produttore Graham King, reduce dal successo di Bohemian Rhapsody, iniziava a lavorare a un lungometraggio di finzione sul Re del pop, sperando di replicare la popolarità del film su Freddie Mercury e i Queen. Sette anni dopo, quel progetto è finalmente arrivato nelle sale, e ne parliamo in questa recensione di Michael, che abbiamo visto in anteprima stampa, in lingua originale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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ROTER TEPPICH & MICHAEL Weltpremiere – ich sehe den Film als Erster | Teil 2/4

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