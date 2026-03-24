(Adnkronos) –?Manca meno di un mese all’arrivo nelle sale di 'Michael' (dal 23 aprile con Universal Pictures), il biopic dedicato al re del pop Michael Jackson. A interpretarlo è il nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, qui al suo debutto cinematografico. "Amo le sfide. Volevo dimostrare alla mia famiglia e al produttore (il premio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Michael, il nipote di Michael Jackson sul biopic: "Ho ballato fino a farmi sanguinare i piedi"

Leggi anche: Il trailer del biopic con Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson: un viaggio dalle origini al successo mondiale, tra talento, famiglia e ambizione

Una selezione di notizie su Jaafar Jackson

Temi più discussi: Michael, il nipote di Michael Jackson sul biopic: Ho ballato fino a farmi sanguinare i piedi; Jaafar Jackson è Michael: ho ballato fino a far sanguinare i piedi; Michael il nipote di Michael Jackson sul biopic | Ho ballato fino a farmi sanguinare i piedi; Jaafar Jackson diventa suo zio in 'Michael': Ho ballato fino a farmi sanguinare piedi -.

Michael Jackson, chi è il nipote Jaafar che lo interpreta nel film: «Ho ballato fino a far sanguinare i piedi». La famiglia: «Sembrava di rivederlo»Manca meno di un mese all’arrivo nelle sale di 'Michael' (dal 23 aprile con Universal Pictures), il biopic dedicato al re del pop ... msn.com

Jaafar Jackson è Michael: ho ballato fino a far sanguinare i piediRoma, 23 mar. (askanews) - Cresce l'attesa per Michael. Dal 22 aprile arriva il film diretto da Antoine Fuqua che racconta la storia del re del pop Jackson, dalla scoperta del suo talento come front ... libero.it

«Non stava imitando Michael. È diventato Michael, e questa è la differenza». Le parole di Marlon Jackson colpiscono subito: raccontano in poche battute tutto quello che Jaafar Jackson ha attraversato per portare sullo schermo la storia di suo zio nel film Mich facebook

La leggenda prende forma. Jaafar Jackson racconta cosa serve per interpretare un'icona globale in MICHAEL. Dal 22 aprile al cinema e in IMAX® #MichaelIlFilm x.com