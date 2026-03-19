Michael Jaafar Jackson come lo zio | la nuova featurette svela i segreti della trasformazione

Universal Pictures ha pubblicato una nuova featurette sottotitolata in italiano dedicata al biopic su Michael Jackson. Il film, che ripercorre la vita e la carriera del Re del Pop, si concentra sul personaggio di Michael e sulle sue origini, con particolare attenzione a Jaafar Jackson, che interpreta il protagonista. La clip offre uno sguardo dietro le quinte e alcuni dettagli sulla produzione del film.

Il countdown per il biopic più atteso dell’anno continua. Universal Pictures ha rilasciato una nuova, incredibile featurette sottotitolata in italiano di Michael, il film che racconterà la vita e la carriera del Re del Pop, Michael Jackson. Al centro del filmato troviamo lui: Jaafar Jackson, nipote dell’artista, impegnato in un processo di trasformazione che sta lasciando a bocca aperta fan e addetti ai lavori. Non si tratta solo di somiglianza fisica. La featurette mostra le intense sessioni di prove coreografiche, il meticoloso lavoro di trucco e la dedizione di Jaafar nel catturare l’essenza vocale e i movimenti iconici dello zio. Il film, diretto da Antoine Fuqua, promette di non tralasciare alcun aspetto della complessa vita di uno degli artisti più influenti di sempre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Michael, Jaafar Jackson come lo zio: la nuova featurette svela i segreti della trasformazione Articoli correlati Leggi anche: Il trailer del biopic con Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson: un viaggio dalle origini al successo mondiale, tra talento, famiglia e ambizione Michael: Online il primo trailer del biopic con di Jaafar Jackson!Dalle origini nei Jackson 5 al successo globale: tutto quello che c'è da sapere sul film di Antoine Fuqua in arrivo ad aprile. Contenuti e approfondimenti su Jaafar Jackson Temi più discussi: Michael Jackson: in pre-order la soundtrack del film Michael -; Michael Jackson, in arrivo la colonna sonora ufficiale del film Michael; E' disponibile in pre-order MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE; Michael Jackson: in arrivo la colonna sonora dell’attesissimo film Michael. Video: Watch Jaafar Jackson Prepare to Play Michael Jackson in New BiopicIn a featurette for Michael, Michael Jackson's nephew, Jaafar Jackson, shares how he prepared to portray his late uncle in the new biopic of the musician. Check it out now. broadwayworld.com Jaafar Jackson on portraying Michael Jackson in upcoming biopic: 'I wanted to prove to myself...I can do this'Add Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. Jaafar Jackson as Michael Jackson in the upcoming film 'Michael.' (Lionsgate) Jaafar Jackson opens up about his experience ... yahoo.com