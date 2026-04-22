Il film dedicato a Michael Jackson ha portato alla luce alcune dichiarazioni di Jaafar Jackson, nipote del cantante, che hanno messo in discussione alcuni dei miti più diffusi sulla vita del celebre artista. In particolare, Jaafar ha parlato di alcune convinzioni riguardanti il desiderio di cambiare il proprio colore della pelle, offrendo una prospettiva diretta e personale sulla vicenda. La sua testimonianza si inserisce nel contesto delle rivelazioni legate alla figura di Michael Jackson e alle sue trasformazioni pubbliche e private.

Con l’uscita al cinema di Michael, il protagonista del film, Jaafar Jackson ha ridimensionato uno dei miti più persistenti legati alla vita di suo zio, Michael Jackson. Durante la première di Los Angeles del film, svoltasi lunedì 20 aprile, il giovane attore 29enne ha smentito che il Re del Pop volesse essere bianco. “ Una delle idee più distorte è che volesse essere bianco ”, ha dichiarato Jaafar all’emittente Extra. “Q uesta è una credenza errata, e questo film vi darà la comprensione di cosa significhi davvero: la vitiligine ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Non molte persone capiscono realmente cosa sia. Lui ha dovuto affrontarla fin da giovane.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Michael Jackson voleva davvero essere bianco? La verità svelata da suo nipote Jaafar

Notizie correlate

Michael, al cinema il film sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote JaafarA quasi quattro anni dal suo annuncio, e a più di due dall'inizio delle riprese, arriva finalmente al cinema il primo film che racconta la storia di...

Chi è il nipote di Michael Jackson, Jaafar, che lo interpreta nel film: “Jaafar incarna Michael. Va oltre la somiglianza fisica”Le sue doti artistiche non tradiscono le origini, Jaafar Jackson fa parte del grande clan dei Jackson, famiglia che tra successi e scandali ha...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Vedere il film su Michael Jackson e non smettere di ballare (di L. Piras); Il film su Michael Jackson che la sua famiglia non vuole che tu veda; ‘Michael’, bello senz’anima; Michael Jackson, il nipote Jaafar (che lo interpreta al cinema): Ero ossessionato da mio zio, ho ballato fino a sanguinare.

Michael, il biopic su Michael Jackson, è ambizioso ma non emoziona.Dai Jackson 5 al successo solista: il film su Michael Jackson è ambizioso ma frammentato. Bravo Jaafar Jackson e impeccabile Colman Domingo. fashiontimes.it

Michael, la recensione: il biopic con Jaafar Jackson è 'Bad' solo a metàIl biopic diretto da Antoine Fuqua ripercorre l’ascesa artistica di Michael Jackson, dal successo dei Jackson 5 al Bad World Tour. Il risultato è un film visivamente impeccabile che sceglie il mito, ... comingsoon.it

RTL 102.5. . Paris Jackson parla apertamente del film biografico sul padre Michael Jackson in uscita oggi nelle sale italiane. La ragazza spiega perché ha deciso di mantenere le distanze e accenna al modo in cui Hollywood può stravolgere le storie, ricor - facebook.com facebook