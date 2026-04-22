Michael Jackson il biopic avrà un sequel? Il produttore non lascia dubbi

Da movieplayer.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il biopic sulla vita di una famosa popstar, uscito di recente al cinema, si concentra solo su un periodo specifico della sua carriera. Tuttavia, il produttore ha dichiarato che potrebbe esserci un sequel, lasciando intendere che la storia completa non è ancora stata raccontata. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla realizzazione di un seguito, ma le parole del produttore hanno acceso l’interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il biopic appena uscito nelle sale non copre tutta la vita della popstar ma solo un periodo ben preciso, fatto che potrebbe spingere alla produzione di un nuovo film Michael, biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, è appena uscito nelle sale, ma attori e produttori stanno già accennando a un possibile sequel. Nel film i fan potranno seguire il percorso dell'icona del pop, dai suoi esordi a Gary, nell'Indiana, fino alla celebrità nel mondo della musica. Il cast include Jaafar Jackson, Colman Domingo e Nia Long. Jaafar, che nel film interpreta Michael, è il figlio di Jermaine Jackson, il che lo rende il nipote dell'icona del pop. Michael, un sequel del biopic è possibile? In un'intervista di ScreenRant, al produttore cinematografico Graham King è stato chiesto se .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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MICHAEL JACKSON le biopic va cartonner !

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