Michael Jackson il biopic avrà un sequel? Il produttore non lascia dubbi

Il biopic sulla vita di una famosa popstar, uscito di recente al cinema, si concentra solo su un periodo specifico della sua carriera. Tuttavia, il produttore ha dichiarato che potrebbe esserci un sequel, lasciando intendere che la storia completa non è ancora stata raccontata. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla realizzazione di un seguito, ma le parole del produttore hanno acceso l’interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il biopic appena uscito nelle sale non copre tutta la vita della popstar ma solo un periodo ben preciso, fatto che potrebbe spingere alla produzione di un nuovo film Michael, biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, è appena uscito nelle sale, ma attori e produttori stanno già accennando a un possibile sequel. Nel film i fan potranno seguire il percorso dell'icona del pop, dai suoi esordi a Gary, nell'Indiana, fino alla celebrità nel mondo della musica. Il cast include Jaafar Jackson, Colman Domingo e Nia Long. Jaafar, che nel film interpreta Michael, è il figlio di Jermaine Jackson, il che lo rende il nipote dell'icona del pop. Michael, un sequel del biopic è possibile? In un'intervista di ScreenRant, al produttore cinematografico Graham King è stato chiesto se .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael Jackson, il biopic avrà un sequel? Il produttore non lascia dubbi MICHAEL JACKSON le biopic va cartonner ! Notizie correlate Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Michael, arriva l’atteso biopic su Michael Jackson: le 8 cose da sapere sul film; Michael Jackson, il biopic autorizzato cancella le ombre: la vera storia è tutta da raccontare; Michael è un film convincente, anche troppo; Sette anni di produzione per il film che rievoca Michael Jackson. Michael, il biopic su Michael Jackson, è ambizioso ma non emoziona.Dai Jackson 5 al successo solista: il film su Michael Jackson è ambizioso ma frammentato. Bravo Jaafar Jackson e impeccabile Colman Domingo. fashiontimes.it Michael Jackson il biopic svela retroscena inediti e dettagli imperdibiliMichael, il biopic su Jackson che divide la famiglia e il pubblico Il 22 aprile arriva nelle sale Michael, biopic da 155 milioni di dollari sul re del ... assodigitale.it Il biopic musicale diretto da Antoine Fuqua e sceneggiato da John Logan ripercorre l’ascesa di Michael Jackson dagli esordi con i Jackson 5 fino alla fine degli anni ’80, trasportando in un racconto che alterna conflitti familiari, successi e momenti iconici. Mich - facebook.com facebook New Music: Ricky305 x Michael Jackson - Mama Se Mama Koo Sa tribute x Michael Jackson x.com