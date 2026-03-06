ex ilva flacks rinuncia anche allo scudo penale

Nel giorno dell'incontro sindacale sull'ex Ilva, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto chiarimenti sulla situazione aziendale. Flacks, l'azienda coinvolta, ha annunciato di rinunciare anche allo scudo penale precedentemente previsto. La decisione è stata comunicata durante la riunione, senza ulteriori dettagli sulla motivazione di questa scelta.

Nel giorno dell'incontro sindacale sull'ex Ilva, con i rappresentanti dei lavoratori che chiedono nuovamente la nazionalizzazione del siderurgico, il Gruppo Flacks annuncia al Giornale di «aver rinunciato allo scudo penale, dopo l'iniziale richiesta avanzata ai commissari nei giorni scorsi», in particolare all'indomani della sentenza del Tribunale di Milano: una decisione che impone la chiusura degli stabilimenti il 24 agosto in mancanza di una nuova autorizzazione ambientale (Aia). «Il nostro obiettivo è gestire Ilva in modo efficace e nel rispetto di tutte le leggi ambientali. Confidiamo che ciò renderà superflua la necessità di uno scudo penale», ha spiegato il patron del fondo Michael Flacks annunciando che Acciaierie d'Italia farà appello contro la sentenza del tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A fine febbraio, il Tribunale di Milano ha stabilito che le attività produttive dell’area a caldo - quella che emette più sostanze nocive per la salute e l’ambiente - dell’ex Ilva di Taranto dovranno fermarsi dal 24 agosto di quest’anno. L’acciaieria rimarrà aperta sol - facebook.com facebook