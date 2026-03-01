Il negoziato tra il fondo americano Flacks Group e le autorità italiane per la cessione dell’ex Ilva si fa più difficile dopo la recente sentenza. Flacks chiede uno scudo penale, mentre le trattative evidenziano tensioni e incertezza sulla possibilità di proseguire l’accordo. La situazione si aggrava con l’avvicinarsi delle discussioni ufficiali, lasciando aperti diversi scenari sulla futura gestione dell’area industriale.

Il negoziato per la cessione dell’ex Ilva al fondo americano Flacks Group si complica. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano, che impone il rafforzamento delle prescrizioni ambientali (Aia) e minaccia lo stop dell’area a caldo entro il 24 agosto, il fondo guidato da Michael Flacks ha inviato una lettera di cinque pagine ai commissari straordinari mettendo nero su bianco le proprie condizioni. La principale, destinata a diventare un caso, è la richiesta di un “adeguato scudo penale” per procedere con l’investimento. Il nodo scudo penale Nella lettera, firmata dagli avvocati del fondo, Flacks chiarisce che qualsiasi impegno futuro è subordinato a una “approfondita valutazione” del decreto del Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ex Ilva, dopo la sentenza Flacks chiede lo scudo penale: trattativa a rischio

La richiesta di Flacks: «L?acquisto dell?ex Ilva? Scudo penale essenziale»Come ArcelorMittal, la multinazionale che ha gestito l’ex Ilva e che poi è stata soppiantata dall’amministrazione straordinaria in corso, anche...

