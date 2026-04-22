Un artista ha condiviso il suo pensiero sulla sua esperienza con la miastenia gravis, affermando che accettare di non poter controllare tutto rappresenta una sensazione liberatoria. Ha spiegato che nel suo lavoro trova una forma di libertà di movimento, che gli consente di esprimersi senza limiti imposti dalla malattia. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di confronto sulle sfide quotidiane legate a questa condizione.

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Penso che attraverso il mio lavoro ci sia una totale libertà di movimento. I tessuti non sono vincolati in alcun modo: salgono e scendono in una sorta di caos controllato. L'aria è in movimento caotico e le persone vedono i tessuti e creano una storia. Credo che se riusciamo ad accettare di non avere il controllo su tutto, sarà liberatorio e a volte potremo vedere una bellezza più profonda. Le persone si relazionano a questo mio lavoro, a volte, in modo spirituale e altre volte in modo più personale". Lo ha detto Daniel Wurtzel, artista autore di 'Air table', l'installazione presentata oggi a Milano nell'ambito di 'A.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Miastenia gravis, l'artista Daniel Wurtzel: "Liberatorio accettare di non controllare tutto"

Notizie correlate

Miastenia gravis tra nuovi farmaci biologici e terapie personalizzate In passato era difficilmente curabile e presentava elevati tassi di mortalità: da qui il nome di miastenia gravis.

Leggi anche: Malattie rare, al Fuorisalone di Milano un'installazione per sensibilizzare sulla miastenia gravis

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Malattie rare, al Fuorisalone di Milano un'installazione per sensibilizzare sulla miastenia gravis; Miastenia gravis al Fuorisalone di Milano, A.I.R. fino al 26 aprile.

Al Fuorisalone, un’opera immersiva per conoscere la miastenia gravisUn'installazione dell’artista Daniel Wurtzel vuole aumentare la conoscenza su questa malattia rara. Perché la sensibilizzazione pubblica è una delle risorse ... repubblica.it

Malattie rare, al Fuorisalone di Milano un'installazione per sensibilizzare sulla miastenia gravisObiettivo dell'opera di Daniel Wurtzel raccontare la patologia attraverso il design e aumentare la consapevolezza su una condizione che interessa 15mila italiani ... adnkronos.com