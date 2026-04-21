Un anno fa, l’attrice e comica ha subito un ricovero d’urgenza per pancreatite acuta. Nel corso del tempo, ha affrontato un cambiamento fisico, perdendo peso, e ha raccontato di aver vissuto la malattia in solitudine, sentendo la mancanza di un supporto vicino. La sua esperienza ha messo in luce le difficoltà di gestire la salute senza un accompagnamento diretto nelle difficoltà.

Un anno fa, un ricovero d’urgenza per pancreatite acuta. Un corpo trasformato, chili persi, la certezza improvvisa che l’ironia – per quanto efficace – non basta a tenere tutto insieme. Luciana Littizzetto lo racconta senza sconti nell’intervista al Corriere della Sera, rilasciata in occasione del suo primo romanzo Il tempo del la la la (Mondadori, 21 aprile 2026): “Ho avuto tante persone intorno a me. Però in quei momenti ti manca un compagno, quell’intimità che ti permette di piangere, di dire: ho paura”. Luciana Littizzetto parla della malattia. Il febbraio del 2025 ha cominciato in ospedale, al Gradenigo di Torino. Dolore addominale acuto, diagnosi immediata e poi ricovero.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luciana Littizzetto, la malattia vissuta da sola: “Mi è mancato un compagno”

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