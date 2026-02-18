Bar pergolati docce | per l' ex chiosco Madai un bando da oltre mezzo milione di euro

L'ex chiosco Madai di Lonato del Garda riapre i battenti dopo tre anni e mezzo di chiusura, a causa di una disdetta che aveva portato alla perdita della concessione nel settembre 2022. Questa settimana, il Comune ha pubblicato un nuovo bando da oltre mezzo milione di euro per affidare nuovamente il locale, che comprende bar, pergolati e docce. Il progetto punta a rilanciare l'area, rendendola più accogliente per turisti e residenti.

Le serrande si erano abbassate il 30 settembre del 2022. Ci sono voluti tre anni e mezzo, ma ora il nuovo bando per l’affidamento in concessione del Chiosco Madai di Lonato del Garda è arrivato. La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia ha pubblicata la gara per affidare a un privato la progettazione, la ristrutturazione e la gestione del chiosco di via Catullo e delle aree antistanti sul lago. Un’operazione da oltre mezzo milione di euro di investimento iniziale, con una concessione della durata di 18 anni. L’area interessata si trova tra la strada provinciale Salò-Desenzano e la spiaggia, con un fronte lago di circa 55 metri.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

