Metrobus modifiche alla circolazione in via Sandro Penna
Il Comune di Perugia ha emanato una nuova ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione in via Sandro Penna. La decisione si rende necessaria a causa dei lavori in corso per la realizzazione della prima linea del progetto Bus Rapid Transit. La modifica riguarda l’assetto del traffico e si applica fino a nuove disposizioni. La strada rimarrà chiusa o con limitazioni fino al termine delle attività di cantiere.
Nuova ordinanza disposta dal Comune di Perugia nell'ambito dei lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit.Con ordinanza n.656 del 21 aprile 2026 l'ente ha disposto l'istituzione di alcuni provvedimenti in via Sandro Penna, nel tratto compreso fra il civ. 146 e il civ. 106.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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