Perugia lavori Metrobus | modifiche alla circolazione in via Strozzacapponi

Il Comune di Perugia ha deciso di modificare temporaneamente la circolazione in via Strozzacapponi per permettere la prosecuzione dei lavori relativi al progetto Metrobus. Per questa ragione, sono stati adottati nuovi provvedimenti che comportano variazioni alla viabilità locale, con la revoca di un'ordinanza precedente. La modifica sarà in vigore fino a ulteriori comunicazioni.

Per consentire la prosecuzione dei lavori del Metrobus il Comune di Perugia ha deliberato l'adozione di provvedimenti in materia di circolazione stradale in via Strozzacapponi, con revoca dell'ordinanza n.2114 del 20102025.Fino al 15 maggio 2026 saranno in vigore le seguenti disposizioni.