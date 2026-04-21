Metro B consegnato il quinto Hitachi ma l' esordio del primo treno slitta all' estate

Nella capitale è stato consegnato il quinto dei 36 treni Hitachi ordinati per la metropolitana B. Le consegne proseguono secondo il programma stabilito, ma l’avvio dell’utilizzo del primo treno è stato posticipato all’estate. La consegna di questi nuovi mezzi mira a rinnovare e potenziare la flotta già in servizio, anche se non sono state comunicate date precise per l’esordio operativo.

Le consegne continuano secondo i cronoprogrammi ma l’esordio del primo mezzo slitta ancora. È infatti arrivato nella Capitale il quinto treno Hitachi dei 36 acquistati dal Comune di Roma per potenziare la flotta della metro B.Consegnato il quinto treno HitachiIl convoglio è arrivato nel deposito.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Metro B, che fine hanno fatto i nuovi treni? Arriva la data del debutto del primo Hitachi Metro Linea 10 Napoli-Afragola via ai lavori del primo lotto treno senza conducenteVia ai lavori del primo lotto della Metro Linea 10 Napoli-Afragola: tre fermate iniziali, linea automatica e completamento previsto entro il 2030. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Metro B: consegnato il quinto treno Hitachi Diomede; Consegne online direttamente in metro, Atac rinnova la gestione dei locker nelle stazioni; Metro B: in arrivo il quinto treno Hitachi. Metro B, iniziati i test per il primo nuovo treno Hitachi: ecco quando potrebbe entrare in servizioUn primo test che è servito anche a far rivedere il mezzo dopo l’arrivo trionfale avvenuto lo scorso 8 aprile. Sono cominciati al deposito Magliana i test dinamici del nuovo treno Hitachi destinato a ... romatoday.it Metro B: c'è la data per l'entrata in esercizio del nuovo treno Hitachi. Evitate le chiusure seraliUn vero e proprio colpo di scena. La metro B non chiuderà in anticipo la sera. Una decisione che è stata presa nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, dall’assessore alla Mobilità di Roma, ... romatoday.it QUANTO COSTANO IN MEDIA LE CASE NELLE REGIONI ITALIANE I prezzi delle case in Italia variano enormemente da regione a regione. Il prezzo medio di vendita più caro lo troviamo in Trentino Alto Adige, € 3.718 al metro quadro. Al contrario, per un im facebook A Roma l'offerta tram #ATAC è in forte difficoltà, così come le metro che sono molto sotto ai valori di offerta di anni fa quando la metro C non era nemmeno aperta x.com