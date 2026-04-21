Metro B | arriva il quinto treno Hitachi ma i test frenano l’uso

Durante la notte tra il 19 e il 20 aprile, un nuovo treno Hitachi è stato consegnato nel deposito di Magliana Nuova, portando così a cinque il numero dei convogli arrivati. La consegna si inserisce nel piano di fornitura di 36 mezzi destinati alla Metro B. Tuttavia, i test sui nuovi treni hanno subito un rallentamento a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati durante le verifiche.

Il quinto convoglio della nuova flotta Hitachi è giunto nel deposito di Magliana Nuova durante la notte tra il 19 e il 20 aprile, segnando un passo avanti nella fornitura dei 36 mezzi destinati alla Metro B. Nonostante l’arrivo del treno denominato Diomede, l’ingresso in servizio dei nuovi vettori per i passeggeri romani subisce un ulteriore rallentamento rispetto alle aspettative iniziali. Logistica ferroviaria e colli di bottiglia tecnici. Il percorso del nuovo mezzo ha avuto origine negli stabilimenti di Reggio Calabria, dove la produzione è stata gestita secondo le scadenze concordate con l’amministrazione lo scorso dicembre. Il cronoprogramma stabilito prevede infatti la consegna mensile di un singolo convoglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metro B: arriva il quinto treno Hitachi, ma i test frenano l’uso Notizie correlate Metro B, consegnato il quinto Hitachi ma l'esordio del primo treno slitta all'estateLe consegne continuano secondo i cronoprogrammi ma l’esordio del primo mezzo slitta ancora. Leggi anche: Metro B, che fine hanno fatto i nuovi treni? Arriva la data del debutto del primo Hitachi Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Metro B: in arrivo il quinto treno Hitachi; Trasporto pubblico, a Brescia arriva il biglietto unico; Metro Roma, arriva il quinto treno: ma slitta ancora l’entrata in servizio. Metro B, consegnato il quinto Hitachi ma l'esordio del primo treno slitta all'estate ift.tt/i2HAdIa x.com QUANTO COSTANO IN MEDIA LE CASE NELLE REGIONI ITALIANE I prezzi delle case in Italia variano enormemente da regione a regione. Il prezzo medio di vendita più caro lo troviamo in Trentino Alto Adige, € 3.718 al metro quadro. Al contrario, per un im - facebook.com facebook