Per il weekend del 25 e 26 aprile, le previsioni indicano la presenza di un ampio anticiclone che interesserà la maggior parte delle regioni. Le temperature saranno generalmente miti, con poche piogge previste. Le condizioni atmosferiche stable favoriranno giornate soleggiate e cieli prevalentemente sereni, con alcune aree che potrebbero sperimentare nebbie mattutine. I dettagli delle condizioni meteorologiche variano leggermente da nord a sud, ma in generale si attende un fine settimana caratterizzato da tempo stabile.

Nel prossimo weekend a dominare la scena sarà un vasto anticiclone. Lo scrive IlMeteo.it Per il weekend festivo che sarà aperto dalla Festa della Liberazione (Sabato 25 Aprile), avremo un’egemonia pressoché assoluta dell’alta pressione, ma non si tratterà di una struttura anticiclonica monotona: assisteremo infatti ad una sorta di sinergia tra l’Anticiclone delle Azzorre e. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo weekend 25-26 aprile: le ultime

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