Dopo le giornate di bel tempo che hanno caratterizzato le prime settimane di maggio, le previsioni indicano un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. A partire dal 2 maggio, si prevede un aumento delle piogge e dell’instabilità atmosferica su diverse regioni. L’anticiclone continuerà a influenzare il clima fino ai primi giorni del mese, ma i modelli meteo segnalano un’attenuazione della stabilità atmosferica.

Roma - L’anticiclone resta protagonista fino ai primi giorni di maggio, ma i modelli indicano un possibile cambio di circolazione con il ritorno delle perturbazioni atlantiche La situazione meteorologica sull’Europa e sull’Italia continua a essere caratterizzata da un assetto bloccato, con l’anticiclone ben posizionato tra Europa occidentale e Oceano Atlantico. Questa configurazione lascia la Penisola sul suo margine orientale, esponendola al passaggio di correnti più fresche settentrionali, responsabili di una certa instabilità atmosferica. Nel breve termine e fino ai primi giorni di maggio, questo schema dovrebbe mantenersi, pur con normali oscillazioni.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, svolta in arrivo: dopo il 1° maggio tornano piogge e instabilità

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