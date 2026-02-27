Svolta meteo perturbazione atlantica in arrivo | tornano deboli piogge

Una perturbazione atlantica si avvicina all’Italia, portando con sé deboli piogge e un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Dopo giorni di clima più mite e soleggiato, le previsioni indicano un ritorno di nuvole e pioggia su alcune regioni. La situazione meteorologica si modifica, lasciando spazio a un peggioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche.

(Adnkronos) – Tracce di maltempo in arrivo in Italia, con lo stop all'anticipo di primavera che caratterizza il quadro meteo negli ultimi giorni di febbraio. Da Milano a Roma, tornano le nuvole per l'arrivo di una perturbazione atlantica che darà vita a una svolta 'light', portando deboli piogge. Tra la serata di domenica 1 marzo, la successiva notte e, soprattutto, nella giornata di lunedì 2 marzo, saranno le regioni di Nordovest a registrare un moderato peggioramento del tempo, con una maggiore presenza di nubi e anche con il ritorno di alcune piogge, destinate a estendersi, nel corso della giornata alla Toscana. Sul Nordest e su gran parte del Centro continuerà invece l'alternarsi tra nubi e banchi di nebbia che impediranno o limiteranno l'irraggiamento solare.

Meteo weekend 31 gennaio – 1 febbraio: perturbazione atlantica con piogge su Sud e Isole, vento in rinforzoGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Una nuova area di bassa pressione interesserà il Mediterraneo centrale nel fine settimana.

Meteo a Reggio Calabria, nuova perturbazione atlantica in arrivo nel weekendIl ciclone mediterraneo che ha interessato la Calabria, con mareggiate violente e venti tempestosi, ha ormai lasciato la scena.

Svolta per gli invasi della Sardegna! In meno di due mesi il riempimento complessivo è passato dal 39% di fine dicembre al 95% rilevato il 24 febbraio Tutti i dati completi sul sito Meteo POP. Immagine Sentinel via Matteo Tidili #meteo #sardegna #a facebook

