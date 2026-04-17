Meteo settimana pazza da lunedì | pioggia sole e poi temporali sul 25 aprile

La settimana che si apre sarà caratterizzata da un meteo molto variabile su tutta la penisola. Si prevede pioggia, seguita da giornate di sole e temperature più alte, per poi tornare a condizioni di maltempo. Le previsioni indicano una serie di cambiamenti climatici che coinvolgeranno diverse regioni, con particolare attenzione alle aree tra Milano e Roma, dove si attendono i principali mutamenti nel quadro atmosferico.

(Adnkronos) – Pioggia, poi sole e caldo, quindi ancora maltempo. Il quadro meteo della prossima settimana in Italia, secondo le previsioni, si presenta a dir poco movimentato con una serie di ribaltoni verso il 25 aprile da Nord al Sud, da Milano a Roma in particolare. Il periodo a dir poco instabile si apre lunedì.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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