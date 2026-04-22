Metalmeccanica nel Fornovese | la FIOM conquista i poli industriali

Nelle recenti consultazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nella zona di Fornovo, la FIOM CGIL ha ottenuto una vittoria significativa. La conquista interessa le principali realtà metalmeccaniche della Valtaro e del Valceno, dove ha rafforzato la propria presenza. La scelta dei lavoratori ha portato a una chiara affermazione della rappresentanza sindacale della FIOM nella regione.

La FIOM CGIL ha ottenuto una netta vittoria nelle recenti consultazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali integrate nella zona di Fornovo, consolidando la propria influenza sulle grandi realtà metalmeccaniche della Valtaro Valceno. Il risultato tocca tre poli industriali chiave: Lincotek, Acmi e Linde Amt (precedentemente nota come Praxair), dove le tute blu hanno registrato percentuali decisive nel definire la nuova governance interna alle fabbriche. Il bilancio delle urne tra Lincotek, Acmi e Linde Amt. Il quadro che emerge dai seggi mostra una predominanza della sigla legata alla CGIL in tutti i siti coinvolti. Presso la Lincotek, scenario in cui era presente anche la UILM, i delegati della CGIL sono riusciti a conquistare la totalità dei posti disponibili, ovvero 3 su 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metalmeccanica nel Fornovese: la FIOM conquista i poli industriali Notizie correlate Metalmeccanica a Palermo: Fiom conquista il primato con 54 RSUI dati ufficiali dell’Ispettorato del lavoro confermano la netta predominanza della Fiom Cgil nel settore metalmeccanico del palermitano, con una... Leggi anche: La crisi della metalmeccanica: nel 2025 la Cig è esplosa Una raccolta di contenuti Metalmeccanica nel tunnel: produzione in calo, decolla la cassa integrazioneIl settore metalmeccanico continua a fare fatica, con cassa integrazione in forte crescita, un’azienda su dieci in difficoltà economiche e un calo della produzione che non accenna a migliorare. È la ... huffingtonpost.it Industria metalmeccanica in frenata nel 2025: Automotive in caduta, l’export rallentaLe tensioni geopolitiche continuano ad impattare negativamente sull’attività industriale, con riflessi sulla catena di approvvigionamento, sui costi energetici e sulle strategie di export. Dopo un ... ilsole24ore.com