A Palermo, nel settore metalmeccanico, la Fiom Cgil si posiziona al vertice con 54 rappresentanti sindacali unitarie (Rsu) eletti. Secondo i dati dell’Ispettorato del lavoro, la sigla ha ottenuto 965 voti in 36 aziende del territorio. Questa affermazione si basa sui risultati ufficiali relativi alle elezioni delle rappresentanze sindacali, che si sono concluse di recente.

I dati ufficiali dell’Ispettorato del lavoro confermano la netta predominanza della Fiom Cgil nel settore metalmeccanico del palermitano, con una raccolta di 965 voti e l’elezione di 54 rappresentanti sindacali unitarie (Rsu) all’interno di 36 aziende del territorio. Il conteggio, riferito al triennio 2023-2025 e basato sul contratto Federmeccanica Assistal, vede la sigla guidata da Foti distaccare i concorrenti Uilm e Fim, consolidando una presenza capillare che va dai grandi poli industriali alle realtà produttive locali. La geografia della rappresentanza tra grandi poli e realtà locali. L’analisi della distribuzione dei consensi evidenzia come il consenso verso la Fiom non sia solo quantitativo ma estremamente frammentato e profondo lungo tutta la filiera produttiva della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metalmeccanica a Palermo: Fiom conquista il primato con 54 RSU

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