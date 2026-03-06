La crisi della metalmeccanica | nel 2025 la Cig è esplosa

Nel 2025, il settore metalmeccanico ha visto un aumento drastico della Cassa Integrazione Guadagni, con numeri che hanno superato le aspettative. La richiesta di sostegno agli ammortizzatori sociali è cresciuta in modo significativo rispetto agli anni precedenti, coinvolgendo un numero elevato di lavoratori e aziende. Questa situazione ha segnato un cambiamento importante per il settore industriale italiano.

Il 2025 verrà ricordato, per i metalmeccanici, come l’anno della Cig. Quello in cui il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori del settore è esploso. Così, se l’occupazione regge, è solo grazie agli ammortizzatori sociali. Nel 2025 il ricorso alla cassa integrazione straordinaria nel settore metalmeccanico è cresciuto del 76,6% nel 2025, stando ai dati dall’indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nell’anno per gli addetti delle aziende metalmeccaniche sono state poco più di 312 milioni, contro i 265 milioni dell’anno precedente. Un incremento del 17,8%. Ma l’aumento totale è stato determinato esclusivamente dal ricorso alla Cig straordinaria: le ore autorizzate nell’anno sono cresciute del 76,6% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

