Meta contro lo spyware comasco | il piano per rubare i dati su WhatsApp

Meta ha inviato una diffida ufficiale a una società comasca collegata a un gruppo locale, accusandola di aver realizzato un piano di spionaggio digitale. Secondo l’azienda statunitense, questa società avrebbe diffuso versioni contraffatte di WhatsApp con l’obiettivo di raccogliere dati degli utenti. La disputa riguarda un presunto tentativo di intercettare comunicazioni private attraverso software non autorizzati. La vicenda ha attirato l’attenzione per i rischi legati alla sicurezza delle applicazioni di messaggistica.

Il colosso tecnologico statunitense Meta ha lanciato una formale diffida contro Asigint, società comasca legata al gruppo Sio, accusandola di aver orchestrato un piano di spionaggio digitale attraverso la diffusione di versioni contraffatte dell'applicazione WhatsApp. L'operazione avrebbe coinvolto circa 200 utenti, ingannati tramite tecniche di manipolazione psicologica per installare software malevoli spacciati per l'app ufficiale. Il cuore della controversia risiede in un sofisticato meccanis .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta contro lo spyware comasco: il piano per rubare i dati su WhatsApp Notizie correlate Spyware android potrebbe permettere agli aggressori di tracciare la tua posizione e rubare dati bancariZeroDayRAT rappresenta una nuova minaccia spyware per dispositivi mobili, distribuita principalmente tramite canali di messaggistica e progettata per... Leggi anche: Ue contro Meta per monopolio AI su whatsapp, nuovo capitolo di una lunga contesa Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Spyware, Meta contro Sio: Diffuse 200 false copie Whatsapp. Meta scopre una versione falsa di WhatsApp usata per spiare gli utenti: è stata sviluppata in ItaliaMeta ha smascherato un’operazione di spionaggio tramite una versione fake di WhatsApp. Nel mirino l’italiana Asigint, società appartenente a un gruppo che in passato era già stato associato a un caso ... fanpage.it Un nuovo caso di giornalista spiato: questa volta lo spyware si chiama PredatorUn messaggio su WhatsApp, un link, un clic. Bastano tre passaggi per trasformare lo smartphone in uno strumento di sorveglianza. Secondo un nuovo rapporto di Amnesty International, nel 2024 il ... fanpage.it