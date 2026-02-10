Spyware android potrebbe permettere agli aggressori di tracciare la tua posizione e rubare dati bancari

Una nuova minaccia si fa strada tra gli smartphone Android. Si chiama ZeroDayRAT e può essere installata tramite messaggi di testo o chat. Una volta in funzione, permette agli hacker di tracciare la posizione e rubare dati bancari. Gli esperti avvertono che il malware è molto pericoloso e si diffonde rapidamente. Gli utenti devono stare attenti ai messaggi sospetti e aggiornare subito le app di sicurezza.

ZeroDayRAT rappresenta una nuova minaccia spyware per dispositivi mobili, distribuita principalmente tramite canali di messaggistica e progettata per fornire accesso approfondito ai dati degli utenti. L'insieme di strumenti incluso nel toolkit consente agli aggressori di monitorare, rubare e manipolare informazioni sensibili presenti sui dispositivi Android senza necessità di competenze avanzate da parte dell'attaccante. zerodayrat: minaccia spyware per android. Il pacchetto dannoso è composto da un APK maligno da installare sul device e da una dashboard di controllo che permette di accedere a una vasta gamma di dati.

