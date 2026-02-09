La Commissione Europea ha avviato una nuova inchiesta contro Meta, accusata di aver monopolizzato il mercato dell'intelligenza artificiale su WhatsApp. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra l’Europa e le big tech americane, con le autorità europee che cercano di limitare il potere di queste aziende. La polemica si inserisce in un quadro di scontro più ampio, che vede le politiche aggressive di Donald Trump come un elemento di disturbo nelle relazioni tra Stati Uniti e Europa.

(Adnkronos) – Qualcuno continua a parlare di guerra alle big tech americane. E la politica aggressiva di Donald Trump contro l’Europa non aiuta a costruire una narrazione diversa, perché qualsiasi provvedimento può essere letto come una ritorsione o, quantomeno, come un’arma potenziale di dissuasione. È arrivato oggi un nuovo affondo della Commissione Ue contro Meta, quindi Facebook, Instagram e, nello specifico, Whatsapp. Secondo Bruxelles ha violato le leggi antitrust europee, impedendo gli assistenti di Intelligenza Artificiale di terzi di accedere e interagire con gli utenti. La condotta di Meta, secondo la comunicazione di addebiti inviata al colosso statunitense, potrebbe impedire ai concorrenti di entrare o espandersi nel mercato degli assistenti di AI. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ue contro Meta per monopolio AI su whatsapp, nuovo capitolo di una lunga contesa

La Commissione Europea torna a mettere sotto accusa WhatsApp di Meta.

