Coltellate mortali alla fermata del 91 | dopo sei anni di indagini ergastolo al giovane assassino

Nel 2020, un giovane ha ucciso un uomo con coltellate alla fermata del bus 91, causando la sua morte. La vittima era un uomo di 45 anni, colpito da diverse ferite durante una lite con il giovane. L’aggressore, che aveva già precedenti, aveva agito con ferocia, sferrando più fendenti. Le indagini durate sei anni hanno portato all’arresto e ora alla condanna definitiva. Il processo si è concluso con l’ergastolo, confermando la severità della pena per il delitto commesso in strada.

Milano, 19 febbraio 2026 – In tre contro uno. Prima a bordo del filobus della linea 91 e poi alla fermata di via Sauro angolo Oldofredi. Il parapiglia era iniziato sul mezzo pubblico ed era proseguito a terra, fino a quando Mouhssine Antar, un ventinovenne marocchino era stramazzato al suolo, colpito da un fendente letale alla pancia. Per l’aggressione, nel 2021, era stato arrestato un 19enne egiziano, che le scorse settimane, dopo sei anni, è stato condannato all’ergastolo. La pm Rosaria Stagnaro in queste settimane chiederà anche l’ estradizione perché l’egiziano subito dopo l’omicidio era fuggito in Egitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coltellate mortali alla fermata del 91: dopo sei anni di indagini ergastolo al giovane assassino Vigilante ucciso a coltellate a Bergamo, chiesto l’ergastolo per l’assassino: “Ha teso un agguato”A Bergamo, un vigilante è stato ucciso con coltellate durante un’aggressione. Puglia nel lutto: due incidenti mortali nella stessa notte, giovane vittima su strada provinciale. Indagini in corso.La notte in provincia di Bari si è trasformata in un susseguirsi di tragedie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Coltellate mortali alla fermata del 91: dopo sei anni di indagini ergastolo al giovane assassino. 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il caneAvrebbero litigato per il cane Jlenia Musella e suo fratello Giuseppe, prima che la discussione degenerasse con l'omicidio della 22enne da parte del 28enne. Questo è uno dei dettagli che emerge nelle ... msn.com Prima la lite, poi la raffica di coltellate mortali al torace di Giovanni Bernabucci Viterbo - Il 52enne è stato assassinato nella serata di ieri al quartiere Santa Lucia - Fermato il vicino di casa David Ernesti - FOTOCRONACA E VIDEO Articolo: https://www.tusciawe facebook