Messina | 15 liste per Basile la macchina politica si muove

A Messina, quindici liste sono state presentate ufficialmente in vista delle elezioni amministrative. La cerimonia si è svolta al Palacultura, che era pieno di sostenitori del candidato uscente Federico Basile. La macchina politica si muove con decisione e coinvolgimento, mentre i candidati cercano di conquistare il sostegno degli elettori. La campagna elettorale si intensifica in vista del voto.

Quindici liste elettorali sono state ufficialmente presentate a Messina in vista delle prossime amministrative, con il Palacultura gremito da sostenitori del candidato uscente Federico Basile. Tra le novità spiccano i nomi di Mirko Cantello e Vincenzo Messina, mentre la folla presente conferma lo status di favorito per l'attuale primo cittadino. L'evento si è svolto lunedì 9 marzo 2026, segnando un momento cruciale nella campagna elettorale locale dove il peso dei candidati al consiglio comunale appare determinante. La presenza massiccia di assessori e consiglieri uscenti suggerisce una forte mobilitazione a favore dell'opzione di continuità gestionale.