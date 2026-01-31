blocchiamo tutto al corteo per aska previste 15 mila persone allerta altissima

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina per il corteo di solidarietà ad Askatasuna. Sul canale Telegram “Blocchiamo tutto”, gli organizzatori coordinano in tempo reale le mosse dei partecipanti, mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente ogni movimento. Si prevede che siano circa 15 mila i partecipanti, e il clima resta teso.

Sul canale Telegram “ Blocchiamo tutto ”, utilizzato per il coordinamento del corteo di solidarietà ad Askatasuna, l’organizzazione monitora in tempo reale ogni controllo delle forze dell’ordine. Una struttura capillare, in grado di raccogliere e rilanciare segnalazioni su tutte le principali direttrici di accesso: linee ferroviarie, tratte autostradali e valichi di confine. In questo modo i militanti vengono avvisati per tempo e possono adeguarsi ai divieti imposti dalla Prefettura, che ha vietato l’uso di maschere e il trasporto di oggetti potenzialmente infiammabili. Gli organizzatori stimano una partecipazione di circa 15 mila persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

