Regeni torna al cinema | la sfida di Bergamo contro il silenzio

A partire dal 16 aprile, il documentario dedicato alla vicenda di Giulio Regeni sarà nuovamente proiettato al multisala Notorious Cinemas di Curno, in provincia di Bergamo. Il film, diretto da Simone Manetti, ricostruisce gli eventi legati alla tragica scomparsa e morte del ricercatore italiano. La pellicola torna nelle sale dopo aver già suscitato attenzione tra il pubblico locale e rappresenta un’occasione per approfondire questa vicenda ancora irrisolta.

Il documentario incentrato sulla tragica vicenda di Giulio Regeni, diretto da Simone Manetti, torna nelle sale cinematografiche bergamasche a partire dal 16 aprile presso il multisala Notorious Cinemas di Curno. L’iniziativa nasce come una risposta collettiva del settore culturale dopo che l’opera, prodotta da Ganesh e distribuita da Fandango, è stata esclusa dai finanziamenti pubblici ministeriali, nonostante la richiesta di 131mila euro su un budget complessivo di 328mila euro. La programmazione tocca diversi punti della provincia di Bergamo, dimostrando come il tessuto sociale locale reagisca con determinazione alle decisioni burocratiche centrali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Regeni torna al cinema: la sfida di Bergamo contro il silenzio Escluso dai finanziamenti pubblici, torna al cinema anche a Bergamo il documentario su Giulio Regeni“Secondo la nostra visione, il cinema ha il dovere di farsi portavoce di memoria e riflessione. Il documentario Giulio Regeni torna in 60 sale: la risposta dei cinema al ministero della Cultura“Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il docufilm diretto da Simone Manetti, torna nelle sale di tutta Italia come risposta diretta dei... Temi più discussi: Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il film torna al cinema in più di 60 sale; Il documentario su Giulio Regeni torna al cinema dopo l'esclusione dai fondi; Giulio Regeni – Tutto il male del mondo: lo scandalo del documentario non finanziato che torna al cinema; Giulio Regeni – Tutto il male del mondo torna al cinema. Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il film torna al cinema in più di 60 saleLeggi su Sky TG24 l'articolo Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il film torna al cinema in più di 60 sale ... tg24.sky.it Il documentario Giulio Regeni torna in 60 sale: la risposta dei cinema al ministero della CulturaIl docufilm sul ricercatore italiano ritrovato senza vita nei pressi del Cairo era stato escluso dai finanziamenti del Miccome anticipato dal FattoQuotidiano. Riprogrammata la visione anche come ... ilfattoquotidiano.it Per fare questo si sono serviti dell’aiuto dell’avvocata Alessandra Ballerini, specializzata in diritti umani, che è diventata la loro principale alleata. “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il documentario diretto da Simone Manetti, torna al cinema. x.com Il docufilm "Giulio Regeni, tutto il male del mondo" torna in sala #ANSA - facebook.com facebook