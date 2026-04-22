Il calcio messicano ha annunciato ufficialmente la nomina di Rafael Marquez come nuovo allenatore della nazionale. La decisione è stata comunicata dal direttore delle selezioni nazionali, Duilio Davino, che ha confermato come Marquez prenderà il comando della squadra dopo la conclusione della Coppa del Mondo del 2026. La scelta segna un passaggio importante per la squadra in vista delle prossime competizioni internazionali.

Il futuro tecnico della nazionale messicana ha un nome e un volto ben precisi: Rafael Marquez. Il direttore delle selezioni nazionali, Duilio Davino, ha confermato che l’ex difensore del Barcellona assumerà la guida della squadra dopo la prossima Coppa del Mondo 2026. L’accordo tra le parti è già stato formalizzato con la firma del contratto. Il percorso di Marquez verso la panchina della “Tri” non è frutto di una scelta improvvisa, ma il risultato di un inserimento graduale nel sistema tecnico federale. Dalla gestione del gruppo con Javier Aguirre nel mese di agosto 2024, il quarantasetteenne ha ricoperto il ruolo di assistente, acquisendo i codici tattici necessari per la successiva ascesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico, firma storica per il futuro: Rafa Marquez sarà il nuovo CT

Notizie correlate

Marc Marquez esprime le sue opinioni: il team ownership sarà il futuro dopo Valentino Rossi?Marc Marquez esprime le sue opinioni: il team ownership sarà il futuro dopo Valentino Rossi?"> Marquez e il Futuro nel MotoGP: La Possibilità di...

Marocco, sarà Iniesta il nuovo ct? Ecco tutta la verità sulle indiscrezioniCessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello...

Approfondimenti e contenuti

Calcio: Rafa Marquez sarà il ct del Messico dopo i Mondiali(ANSA) - ROMA, 21 APR - Rafael Marquez, ex difensore messicano del Barcelona, sarà il nuovo allenatore della nazionale messicana dopo la Coppa del Mondo 2026: lo ha annunciato il direttore delle selez ... corrieredellosport.it

'Rafa' Márquez ct del Messico dal 2026: 'Contratto firmato'Da calciatore, Márquez ha disputato cinque Mondiali con la ‘Tri’ (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), quattro da capitano, con 147 presenze, quarto per presenze storiche. it.blastingnews.com