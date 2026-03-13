Il pilota di MotoGP ha commentato la possibilità di avviare un team di proprietà propria in futuro, dopo aver concluso la sua carriera come corridore. Ha parlato delle opportunità nel mondo delle corse e di come questa scelta possa rappresentare un passo successivo per chi, come lui, desidera restare nel settore. La discussione riguarda le potenzialità di creare un team indipendente nel campionato.

"> Marquez e il Futuro nel MotoGP: La Possibilità di Creare un Proprio Team. Marc Marquez ha recentemente rivelato che lanciare un proprio team di MotoGP mentre è ancora attivo come pilota è semplicemente impossibile. Tuttavia, la stella spagnola della MotoGP ha manifestato interesse a seguire il cammino di Valentino Rossi una volta terminata la sua carriera di pilota. Rossi ha fatto il suo ingresso nel mondo della gestione sportiva nel 2022 con il debutto della VR46 Racing Team, un progetto che è nato come satellite in collaborazione con Ducati. Nel 2022, VR46 ha partecipato al campionato MotoGP, schierando i piloti Luca Marini e Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez esprime le sue opinioni: il team ownership sarà il futuro dopo Valentino Rossi?

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