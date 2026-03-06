Marocco sarà Iniesta il nuovo ct? Ecco tutta la verità sulle indiscrezioni
Il Marocco sta valutando la nomina del nuovo commissario tecnico dopo il possibile addio di Walid Regragui. Tra le indiscrezioni circolano nomi noti, tra cui Andres Iniesta, ma fino a questo momento non sono stati annunciati ufficialmente cambiamenti nella gestione tecnica della nazionale africana. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata dalle autorità responsabili.
Regragui (il ct del Marocco): «Vogliono far credere che il Marocco vince per favori arbitrali»Coppa d'Africa, polemica per un rigore non concesso al Camerun: «Il Camerun ha trovato una squadra migliore.
Albo d’oro Coppa d’Africa/ Chi sarà il vincitore tra Senegal e Marocco? (oggi domenica 18 gennaio 2026)Albo d'oro Coppa d'Africa: chi sarà il vincitore tra Senegal e Marocco? Alle ore 20:00 di domenica 18 gennaio si gioca la finale del torneo. ALBO D’ORO COPPA D’AFRICA: CHI VINCERÀ TRA SENEGAL E ... ilsussidiario.net
Motsepe: In Marocco una Coppa eccezionale. La finale del Mondiale 2030 qui sarebbe grandeGiornata di beneficenza religiosa alla Coppa d’Africa e l’occasione per dare un’occhiata al futuro del calcio africano. Abbiamo accompagnato Patrice Motsepe, presidente della Caf (Confederazione ... gazzetta.it