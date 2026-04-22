Mercoledì la terza stagione a Parigi

Mercoledì, sui social di Netflix, ha annunciato che la terza stagione della serie sarà ambientata anche a Parigi. La comunicazione è accompagnata da una foto e dalla frase “Direttamente da Parigi, con terrore”. La produzione ha scelto di includere scene girate nella capitale francese, aggiungendo un’ulteriore location alle riprese. La serie continuerà a essere disponibile sulla piattaforma streaming, con nuove puntate in arrivo.

“ Direttamente da Parigi, con terrore “. Con una foto e queste parole Netflix ha annunciato sui propri social che la terza stagione di Mercoledì sarà composta anche da scene girate in trasferta, ovvero nella capitale francese. Le riprese del nuovo capitolo sono iniziate lo scorso mese di febbraio in Irlanda, per spostarsi ora in Francia in location quali la Tour Effeil, i ponti della Senna e i grandi viali della Ville Lumière. Ma cosa ci fa Mercoledì (Jenna Ortega) a Parigi? Con ogni probabilità la lugubre ragazzina sarà in cerca dell’amica Enid (Emma Myers), scomparsa nel finale della seconda stagione una volta completata la sua trasformazione in lupo.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Mercoledì, la terza stagione a Parigi Mercoledì 3 sbarca a Parigi, la prima foto dal set mostra indizi inquietanti Notizie correlate Leggi anche: Mercoledì: la terza stagione si gira tra le strade di Parigi Mercoledì, al via le riprese della terza stagione “da Parigi con angoscia”Le riprese della terza stagione di Mercoledì, la popolare serie Netflix con Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Gomez e Morticia Addams, sono... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mercoledì si sposta a Parigi, ma quando la rivedremo su Netflix?; Mercoledì 3: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione finora; Mercoledì 3, Jenna Ortega sta girando la terza stagione della serie tv a Parigi; Mercoledì 3 sbarca a Parigi, la prima foto dal set mostra indizi inquietanti: un dettaglio sfuggito divide i fan. Mercoledì, al via le riprese della terza stagione da Parigi con angosciaLe riprese della terza stagione di Mercoledì, la popolare serie Netflix con Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Gomez e Morticia Addams, sono partite ufficialmente a Parigi. La produzione sta sfrut ... 361magazine.com Mercoledì, Jenna Ortega a Parigi per girare la terza stagioneEmergono i primi dettagli sul prossimo capitolo di Mercoledì, celebre serie Netflix dedicata a uno dei personaggi della Famiglia Addams ... voto10.it San Marino. “MEMENTI, Mercoledì d’Autore” – Rassegna letteraria aprile – maggio 2026, ore 18,30 Sala Rubino, Giochi del Titano - facebook.com facebook